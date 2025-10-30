طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز والخلطة فى خطوات بسيطة

طريقة عمل الفراخ المحشية، الفراخ المحشية بالأرز من الأطباق الشرقية الأصيلة التي تقدم عادة في المناسبات والعزائم، وتتميز بمذاقها الغني ورائحتها الشهية.ش

وطريقة عمل الفراخ المحشية، سهلة وبسيطة وهى من الوصفات الفاخرة المناسبة للعزومات والمناسبات، حيث تمتزج فيها نكهات التوابل مع الأرز والخلطة داخل الدجاجة لتمنحها طعما لا يقاوم.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الفراخ المحشية الأرز بالخلطة.

مكونات عمل الفراخ المحشية:-

دجاجة كاملة (حوالي 1.5 إلى 2 كجم)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

عصير ليمونة

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقة صغيرة من الزعتر أو بهارات الدجاج

2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمن

1 بصلة كبيرة مفرومة

ورق لورا وحبهان

مكونات الخلطة (الحشوة):

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

1/4 كوب من الكبد والقوانص المفرومة اختياري لكنها تعطي نكهة مميزة

1/4 كوب مكسرات (لوز أو صنوبر أو زبيب) حسب الرغبة

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

رشة صغيرة من جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

كوب مرق دجاج أو ماء ساخن

طريقة عمل الفراخ المحشية

طريقة عمل الفراخ المحشية الأرز بالخلطة:-

اغسلي الدجاجة جيدا بالماء والدقيق والملح والخل لإزالة أي روائح غير مرغوبة.

اشطفيها جيدا واتركيها لتصفى.

في وعاء صغير، اخلطي عصير الليمون والخل والبهارات والكركم والبابريكا والزعتر مع القليل من الزبدة المذابة.

ادعكي الفراخ من الخارج والداخل جيدا بهذا الخليط، وتأكدي من إدخاله تحت الجلد برفق باستخدام الأصابع.

غطي الفراخ واتركيها في التتبيلة داخل الثلاجة لمدة ساعة على الأقل (ويفضل من الليل لتحصلي على طعم أروع).

في قدر على النار، ضعي السمن أو الزيت، وأضيفي البصل المفروم حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي.

أضيفي الكبد والقوانص المفرومة وقلبي حتى يتغير لونها وتنضج قليلا.

أضيفي المكسرات والزبيب وقلبي لدقيقة واحدة فقط.

ضعي الأرز المغسول ثم أضيفي البهارات قرفة وفلفل وملح وبهارات مشكلة وجوزة الطيب.

أضيفي كوب المرق وقلبي حتى يتشرب الأرز نصف السواء فقط، ثم ارفعيه عن النار واتركيه ليبرد قليلا قبل الحشو.

ابدئي بحشو الدجاجة بالأرز حتى تمتلئ بنسبة 3/4 فقط لأن الأرز سيتمدد أثناء الطهي.

يمكنك إغلاق فتحة الدجاجة بخلة أسنان أو خيط مطبخ.

ادهني سطح الفراخ بزبدة مذابة أو زيت لتتحمر أثناء الطهي.

ضعي الفراخ في صينية فرن، وأضيفي حولها شرائح بصل وجزر وطماطم مع كوب من الماء أو المرق.

غطيها بورق فويل، وادخليها فرن ساخن على درجة حرارة 200° لمدة ساعة ونصف تقريبا.

بعد ذلك، انزعي الفويل واتركيها تتحمر حتى تكتسب لون ذهبي.

أو ضعي الفراخ في قدر عميق به ملعقة سمن وبصلة وورق لورا وحبهان.

قلبيها من جميع الجهات حتى تتحمر قليلا.

ثم أضيفي الماء الساخن حتى يغطي الدجاجة نصفها، وغطي القدر واتركيها على نار متوسطة حتى تنضج.

بعد النضج، يمكن تحميرها في الفرن أو تحت الشواية لتأخذ لون جميل.

لنجاح الفراخ المحشية بالأرز، لا تملئي الدجاجة بالأرز حتى النهاية لتجنب خروج الحشوة أثناء التسوية.

يمكنك استخدام خلطة أرز بسمتي بالتوابل الهندية لتغيير الطعم وإضافة لمسة مختلفة.

للحصول على طعم غني، ادهني الفراخ قبل دخولها الفرن بخليط من الزبدة والعسل والبابريكا.

قدميها مع بطاطس محمرة أو شوربة لسان العصفور وسلطة خضراء.

قدمي الفراخ المحشية في طبق تقديم واسع، وقطعيها بعناية حتى تظهر حشوة الأرز الجميلة داخلها.

يمكنك تزيينها بالمكسرات المحمصة والبقدونس المفروم لتبدو شهية وجذابة.

