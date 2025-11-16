الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ختام الدورة التدريبية السادسة لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية في مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية

ختام الدورة التدريبية
ختام الدورة التدريبية السادسة لتدريب الكوادر الأمنية الأفريق
18 حجم الخط

نظمت أكاديمية الشرطة – مركز بحوث الشرطة الدورة التدريبية السادسة من البرنامج التدريبي للمرحلة الثانية من بروتوكول التعاون المصري – الإيطالي لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية (إيتيبا 2)، بمشاركة 46 متدربًا يمثلون 22 دولة أفريقية.

وتناولت الدورة عدة محاور رئيسية، منها:الإطار القانوني لمكافحة الجريمة المنظمة على المستويين الدولي والإقليمي، وآليات العمل الأمني لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، ومحاور التعاون الأمني للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وآليات التعامل مع وسائل الإعلام والكيانات الدولية لمجابهة الهجرة غير الشرعية وحماية حقوق الإنسان.

 

الكوادر الأمنية الأفريقية  في مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية

 

ويأتي هذا التعاون الأمني المصري-الإيطالي في ضوء العلاقات التاريخية بين الدولتين والتنسيق المشترك لمجابهة الظواهر الأمنية ذات الأبعاد العابرة للحدود.

ضبط والدة طفلة بكفر الشيخ لتعديها عليها بالضرب وإحداث إصابات

ضبط سائق نقل ذكي بالإسكندرية لتعديه على راكبة بالسب والترويع

 ويعكس ثقة الأجهزة الأمنية الإيطالية والأوروبية في خبرات وإمكانات الأجهزة المصرية وقدرتها على تدريب الكوادر الإفريقية ونقل خبراتها المتراكمة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، بما يعزز الدور الفعال لمصر على المستويين المحلي والإقليمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية أكاديمية الشرطة التدريب الأمني الأفريقي مكافحة الجريمة المنظمة الهجرة غير الشرعية التعاون المصري الإيطالي الكوادر الأمنية حقوق الإنسان الامن الاقليمي

مواد متعلقة

ضبط والدة طفلة بكفر الشيخ لتعديها عليها بالضرب وإحداث إصابات

ضبط سائق نقل ذكي بالإسكندرية لتعديه على راكبة بالسب والترويع

ضبط شخصين بالجيزة لتعديهما على طالبات أمام إحدى المدارس

الأحوال المدنية: قوافل خدمات متنقلة لتيسير استخراج الأوراق الثبوتية في المحافظات

أمن الفيوم يتدخل لإنقاذ أب وابنه احتجزوا داخل مصعد

الحقوني باب الشقة قفل على عيالي، أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة مواطن

استجابة فورية من الأجهزة الأمنية لإنقاذ سيدة عاجزة بالمعادي

التحقيق مع 3 أشخاص ادعوا تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية فى المنيا

الأكثر قراءة

وزير جيش الاحتلال: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

هل يجوز التحقيق مع المتهم في عدم وجود المحامي وفق الإجراءات الجنائية؟

انخفاض يضرب البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025

وزيرة التضامن: لدينا 48 ألف حضانة يعمل بها 254 ألف عامل و75% منها غير مرخص

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

أسعار الخضار اليوم، الجزر يدخل خريطة التخفيضات وتهاوي الفاصوليا والبطاطس تسجل 16 جنيها

كأس العين الدولية، موعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي والقنوات الناقلة

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الدوري المصري

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صوت صدح بالإيمان، أبرز المحطات في حياة الشيخ نصر الدين طوبار في ذكرى وفاته

تزامنا مع اليوم الدولي للتسامح، حكماء المسلمين يدعو لإعلاء قيم التسامح والحوار البناء

دار الإفتاء تواصل عقد مجالسها في مختلف المحافظات لنشر الوعي الديني

المزيد
الجريدة الرسمية