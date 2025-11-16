ختام الدورة التدريبية السادسة لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية في مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية

18 حجم الخط

نظمت أكاديمية الشرطة – مركز بحوث الشرطة الدورة التدريبية السادسة من البرنامج التدريبي للمرحلة الثانية من بروتوكول التعاون المصري – الإيطالي لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية (إيتيبا 2)، بمشاركة 46 متدربًا يمثلون 22 دولة أفريقية.

وتناولت الدورة عدة محاور رئيسية، منها:الإطار القانوني لمكافحة الجريمة المنظمة على المستويين الدولي والإقليمي، وآليات العمل الأمني لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، ومحاور التعاون الأمني للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وآليات التعامل مع وسائل الإعلام والكيانات الدولية لمجابهة الهجرة غير الشرعية وحماية حقوق الإنسان.

الكوادر الأمنية الأفريقية في مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية

ويأتي هذا التعاون الأمني المصري-الإيطالي في ضوء العلاقات التاريخية بين الدولتين والتنسيق المشترك لمجابهة الظواهر الأمنية ذات الأبعاد العابرة للحدود.

ويعكس ثقة الأجهزة الأمنية الإيطالية والأوروبية في خبرات وإمكانات الأجهزة المصرية وقدرتها على تدريب الكوادر الإفريقية ونقل خبراتها المتراكمة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، بما يعزز الدور الفعال لمصر على المستويين المحلي والإقليمي.

