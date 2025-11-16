الأحد 16 نوفمبر 2025
تحرير 143 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات لضبط المخالفات المرورية وتعزيز الانضباط على الطرق والمحاور الرئيسية، وتمكنت الحملات المرورية خلال 24 ساعة من ضبط 143718 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، موقف عشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

ضبط والدة طفلة بكفر الشيخ لتعديها عليها بالضرب وإحداث إصابات

ضبط سائق نقل ذكي بالإسكندرية لتعديه على راكبة بالسب والترويع

 كما تم فحص 1499 سائقًا تبين إيجابية 77 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

كما واصلت الحملات المرورية الإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 831 مخالفة متنوعة تشمل تحميل ركاب مخالف، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات. 

 

كما تم فحص 133 سائقًا تبين إيجابية 9 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام، بالإضافة إلى التحفظ على 4 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، في إطار حرص الوزارة على سلامة مستخدمي الطرق والحفاظ على الانضباط المروري.

