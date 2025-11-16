ضبط والدة طفلة بكفر الشيخ لتعديها عليها بالضرب وإحداث إصابات

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط والدة طفلة 4 سنوات بعد تلقي بلاغ من إحدى المستشفيات باستقبال الطفلة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم واشتباهًا بنزيف بالمخ، إثر تعرضها للتعدي بالضرب من والدتها بقصد تأديبها.

وأوضحت التحريات أن الطفلة تحمل جنسية إحدى الدول، وأن والدتها ربة منزل مقيمة بدائرة مركز البرلس ، اعترفت بالتعدي على طفلتها، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم تسليم الطفلة لجدتها بعد تماثلها للشفاء.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على حماية الأطفال ومكافحة جميع أشكال العنف الأسري.

