الأحد 16 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط مالك كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب بالقليوبية

ألقت الإدارة العامة لمباحث المصنفات ، القبض على مالك  كيان تعليمى بدون ترخيص  للنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة القليوبية.  

ضبط 6 ملايين جنيه في قضايا النقد الأجنبي و9 أطنان دقيق خلال 24 ساعة

خلاف على أولوية المرور..الأمن يكشف ملابسات فيديو البحيرة

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص بدائرة قسم ثان بنها بالقليوبية، للنصب على المواطنين الراغبين بالحصول على شهادات ودورات تعليمية، وإيهامهم بأنها تؤهلهم للعمل لدى شركات ومؤسسات كبرى، مقابل مبالغ مالية على غير الحقيقة. 

وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة مقر الكيان وضبط مالكه، وبحوزته عدد من الشهادات المنسوبة للكيان، استمارات التحاق، إيصالات تحصيل الأموال، و2 أكلاشيه باسم الكيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

