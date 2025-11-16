18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام قائد سيارة بالسير برعونة ومحاولته الاصطدام بالسيارة قيادة زوجها حال سيرهم بأحد الطرق بالبحيرة.

خلاف على أولوية المرور..الأمن يكشف ملابسات فيديو البحيرة

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة وادى النطرون بالبحيرة بلاغا بحدوث مشادة كلامية بين قائدى سيارتين "أحدهما زوج القائمة على النشر" - مقيمان بمحافظة القاهرة)،على أولوية المرور حال سيرهما بأحد الطرق السريعة بدائرة القسم.. وبسؤالهما أبدا الطرفان رغبتهما فى الصلح فيما بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

