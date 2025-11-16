بالعجلة والميكرفون، مرشحة مجلس نواب تبتكر دعاية جديدة لانتخابها (فيديو)

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مبتكر لمرشحة مجلس النواب، التي استخدمت دراجة وميكروفون للإعلان عن نفسها، حيث تجوب دائرتها بالدراجة في محاولة لحصد أصوات أبناء دائرتها.

بالعجلة والميكروفون مرشحة مجلس النواب تجوب القاهرة

وبشكل مبتكر وجديد، أظهر مقطع الفيديو المتداول المرشحة مونيكا مجدى، مرشحة مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج وبولاق أبو العلا، وكانت تجوب الشوارع والميادين في شبرا، ممسكة بدراجتها "عجلة" وميكرفون لحصد أصوات المواطنين الإنتخابية.

بعجلة وميكروفون مرشحة مجلس النواب في شبرا، فيتو

أثارت الطريقة التي استخدمتها مرشحة مجلس النواب "العجلة والميكروفون" ردود أفعال واسعة، وخاصة أنها كانت تجوب الشوارع في شبرا بدراجتها، في حين كان بعض المرشحين يستخدمون سيارات فاخرة في الإعلان عن أنفسهم.

علق البلوجر صلاح الإمام باشا فقال: " مونيكا مجدى.. شابة مصرية بسيطة طموحة مرشحة لمجلس النواب. بمفردها تطوف شوارع شبرا وروض الفرج على دراجة بسيطة.. مرة أخرى (بمفردها) ومن خلال مكبر صوت صغير ترفع صوتها وتقول: أنا ضد المال السياسى وضد الكرتونة وضد ال٢٠٠ جنيه..!! تستحق أن تمثل ملايين..."

تخوض التجربة المؤلمة بعجلة وميكروفون في يدها

وقال ناجي وسيم: " مونيكا مجدى قررت النزول لـ الانتخابات البرلمانية في دائرة شبرا واستطاعت أن تخوض التجربة المؤلمة بعجلة وميكروفون في يدها، فهل نجحت مونيكا مجدى في السيطرة على قلوب البسطاء والشباب والمرآة ومحدودى الدخل؟".

وعلق البلوجر إبراهيم إدوارد فقال: " مجهود فردى محترم تشكر عليه ولكن المعركة فى منتهى الصعوبة فى دائرة شبرا وروض الفرج وبولاق أبوالعلا".

وقال البلوجر فتحي طنطاوي: "طبيعة الدعاية الانتخابية لهذه المرشحة شخصية متطلعة تعمل منفردة تبحث عن فرصة حقيقية وسط حيتان السياسة".

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة تستعد لإجراء انتخابات مجلس النواب، المقرر عقدها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري في محافظات المرحلة الثانية.

وأكد محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، أن ٨٢.٦% من سكان القاهرة لهم حق التصويت؛ حيث يبلغ عدد الناخبين فى القاهرة حوالي ٨٦٢١٣٠٥ ناخبين من إجمالى١٠٤٢٧٠٣٠ مواطن طبقًا لآخر تعداد، موزعون على ١٩ لجنة عامة بها ٧٢٤ لجنة فرعية داخل ٣٣٤ مركز انتخابيًا.

