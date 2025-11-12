الأربعاء 12 نوفمبر 2025
انسحاب مرشح بالبحيرة من جولة الإعادة بانتخابات النواب

فوجئ أهالي محافظة البحيرة بإعلان عماد الغنيمي، المرشح على المقعد الفردي، في الدائرة الثامنة والتي تضم مركزي إيتاي البارود وشبراخيت، انسحابه من جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية لمجلس النواب ٢٠٢٥ وذلك عقب ظهوره في بث مباشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، بسبب ما وصفه بوقوع تجاوزات خلال الانتخابات في جولتها الأولى بدائرته.

نتائج الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة 

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثامنة، والتي تضم مركزي شبراخيت وإيتاي البارود، أعلنت البيان العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية، حيث يبلغ عدد الناخبين 542 ألفا و512 ناخبا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 211 ألفا و215 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 28 آلاف و925 صوتا، والأصوات الصحيحة 182 ألفا و293 صوتا.

وتنافس المرشحون على مقعدين، وجاء أصحاب أعلى الأصوات كالتالي: المرشح شمس الدين أنور، 65 ألفا و266 صوتا، المرشح عمر حمروش 30 ألفًا و724 صوتًا، المرشح أحمد سعيد أبو عمر 32 ألفًا و105 أصوات، المرشح عماد الغنيمي 27 ألفًا و733 صوتا.

الجريدة الرسمية