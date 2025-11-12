انسحاب مرشح بالبحيرة من جولة الإعادة بانتخابات النواب

18 حجم الخط

فوجئ أهالي محافظة البحيرة بإعلان عماد الغنيمي، المرشح على المقعد الفردي، في الدائرة الثامنة والتي تضم مركزي إيتاي البارود وشبراخيت، انسحابه من جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية لمجلس النواب ٢٠٢٥ وذلك عقب ظهوره في بث مباشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، بسبب ما وصفه بوقوع تجاوزات خلال الانتخابات في جولتها الأولى بدائرته.

نتائج الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثامنة، والتي تضم مركزي شبراخيت وإيتاي البارود، أعلنت البيان العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية، حيث يبلغ عدد الناخبين 542 ألفا و512 ناخبا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 211 ألفا و215 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 28 آلاف و925 صوتا، والأصوات الصحيحة 182 ألفا و293 صوتا.



وتنافس المرشحون على مقعدين، وجاء أصحاب أعلى الأصوات كالتالي: المرشح شمس الدين أنور، 65 ألفا و266 صوتا، المرشح عمر حمروش 30 ألفًا و724 صوتًا، المرشح أحمد سعيد أبو عمر 32 ألفًا و105 أصوات، المرشح عماد الغنيمي 27 ألفًا و733 صوتا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.