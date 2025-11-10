غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

أعلنت النائبة نشوى الديب، انسحابها اليوم من سباق انتخابات مجلس النواب 2025.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فتح أبواب الاقتراع لليوم الأول، حيث كانت مرشحة عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة.

أسباب انسحاب نشوى الديب من سباق الانتخابات

وقالت النائبة: لقد دخلتُ هذه الانتخابات مؤمنة بروح الجمهورية الجديدة ومتحليًا بروح المنافسة الشريفة، إلا أنّ ما شهدته من مخالفات واضحة، وغياب لمعايير النزاهة والشفافية، وعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، يجعل من الاستمرار في هذه العملية أمرًا لا يتفق مع قناعاتي ولا مع المبادئ التي أؤمن بها.

الانتخابات النزيهة هي ركيزة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة

وأشارت في بيانها، إلى أن الانتخابات النزيهة هي ركيزة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وحين تُفتقد هذه النزاهة، فإن المشاركة تصبح شكلية لا جوهر لها.

نشوى الديب تنسحب من الانتخابات

واختتمت عضو مجلس النواب الحالي، بيانها، قائلة: أعلن انسحابي الكامل من هذه الانتخابات، مع تأكيدي على أن موقفي هذا يأتي دفاعًا عن قيم الديمقراطية الحقيقية، وعن حق المواطن في اختيارٍ حرّ ونزيه، مؤكدة أن الانسحاب يأتي حفاظا وتأكيدا على قيم الجمهورية الجديدة.

