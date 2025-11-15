موعد إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب ، تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 18 نوفمبر 2025، وذلك عقب الانتهاء من عمليات الحصر العدّي وتجميع محاضر فرز اللجان الفرعية في مختلف المحافظات التي شملتها المرحلة.

ومن المقرر أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان عن النتيجة ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وأكدت الهيئة أن الأعمال الفنية الخاصة بمراجعة محاضر الفرز، والتدقيق في بيانات الأصوات الصحيحة والباطلة، أوشكت على الانتهاء، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتماده بشكل رسمي.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة مؤتمرًا صحفيًا تعلن خلاله أسماء الفائزين بالمقاعد الفردية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والنسب العامة للمشاركة، ونتائج المرشحين في النظامين الفردي والقائمة، مع التأكيد على أن النتائج المعلنة من اللجان الفرعية والدوائر خلال الأيام الماضية تظل غير نهائية إلى حين اعتمادها رسميًا من الهيئة وفقًا للقانون.

انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب



وأجريت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، داخل 14 محافظة، داخل 5606 لجان فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

وبلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب



تشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.



وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب



وتُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر بينما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر على أن تُعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 11 ديسمبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.