مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر: الانتخابات ليست خطوة عابرة لكنها رسالة وعي

18 حجم الخط

أكّد النائب الدكتور محمد سليم، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر ومساعد أمين التنظيم بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الأيام المقبلة تشهد واحدة من أهم المحطات الديمقراطية في تاريخ الوطن، داعيًا جموع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقررة يومي 24 و25 نوفمبر.

وقال الدكتور محمد سليم في تصريح صحفي اليوم: "المشاركة في الانتخابات ليست خطوة عابرة، لكنها رسالة وعي وتأكيد على أن الشعب المصري يقف دائمًا مع وطنه في كل المراحل. مصر بحاجة إلى صوت كل مواطن، لأن صوتك هو الذي يرسم مستقبل بلدك ويحمي مسيرتها نحو التنمية والاستقرار."

وأضاف سليم أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قطعت شوطًا كبيرًا في بناء الجمهورية الجديدة، وهو ما يضع على الجميع مسؤولية دعم هذه الجهود من خلال المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي.

وتابع سليم "لقد أثبت شعب مصر في كل المواقف أنه أهل للثقة، وأنه دائمًا في المقدمة عندما يتعلق الأمر بمصلحة الوطن. وأدعو كل أبناء محافظة القليوبية — في بنها، كفر شكر، قليوب، وشبين القناطر — إلى النزول بكثافة يومي 24 و25 نوفمبر ليشهد العالم فخر المصريين بعرسهم الانتخابي."

وأشار النائب الدكتور محمد سليم إلى أن حزب مستقبل وطن يواصل عمله في الشارع عبر مؤتمرات وجولات وأتوبيسات توعية، هدفها دعم المشاركة الشعبية وتعزيز الوعي بأهمية الصوت الانتخابي.

واختتم تصريحه قائلًا: "نحن مستمرون في خدمة الوطن، ودعم الدولة المصرية، والعمل من أجل مستقبل أفضل لشعبنا وأبنائنا. تحيا مصر."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.