الأربعاء 12 نوفمبر 2025
بعد خروجه في بث مباشر، مرشح المنتزه ينفي القبض عليه ويؤكد: موجود في عملي

أحمد فتحي فيتو
أحمد فتحي فيتو
نفى أحمد فتحي، مرشح الدائرة الأولى في المنتزه بالإسكندرية، ما تردد عن إلقاء القبض عليه عقب خروجها في بث مباشر من داخل إحدى اللجان أمس خلال سير العملية الانتخابية وفتح الصندوق الانتخابي والشروع في الفرز بوجود شقيق مرشح منافس.

وأكد فتحي، خلال تصريحات لـ فيتو أنه موجود ويمارس عمله طبيعيا كمحام منذ الصباح وعقب انتهاء العملية الانتخابية، وأن ما فعله كان لضمان حقه كمرشح وغيره على المشهد العام للدولة فلا يصح أن يحدث ذلك ويخرج المشهد الانتخابي هكذا في ظل الإنجازات التي يقوم بها رئيس الجمهورية في جميع المجالات.

وأوضح فتحي، أن اللجنة المشرفة علي الانتخابات بالدائرة استجابت له وللطعن الذي قدمه وجرى استبعاد الصندوق المطعون فيه والتحقيق في الأمر بمعرفة اللجنة، مؤكدا أن الانتخابات انتهت بكل ما فيها وأنه سيكمل طريقة الخدمي للمواطنين من خلال جمعية يترأس مجلس إدارتها ولن يتخلى عن خدمتهم.

