طبيب يحذر: الهيموجلوبين الطبيعي لا ينفي الإصابة بالأنيميا

أكد الدكتور مصطفى محمدي، استشاري أمراض الباطنة ومكافحة العدوى أن الاعتقاد الشائع بأن "نسبة الهيموجلوبين الطبيعية تعني عدم وجود أنيميا" هو اعتقاد خاطئ، موضحا أن هناك ما يعرف بـ الأنيميا الخفية الناتجة عن نقص الحديد، والتي قد تصيب المريض رغم أن معدلات الهيموجلوبين تبدو طبيعية.

أعراض الأنيميا

وأشار استشاري الباطنة إلى أن هذه الحالة يصاحبها العديد من الأعراض مثل:

الشعور بالنهجان المستمر الصداع المتكرر سرعة ضربات القلب شحوب الوجه

وأضاف أن السبب الرئيسي يكون نقص مخزون الحديد في الجسم، وهو ما قد يؤدي خلال فترة قصيرة إلى انخفاض مستويات الهيموجلوبين بشكل ملحوظ إذا لم تتم معالجته مبكرا.

إجراء فحوصات دقيقة لمخزون الحديد

ونصح بضرورة إجراء فحوصات دقيقة لمخزون الحديد عند ظهور هذه الأعراض، حتى في حال كانت نتائج الهيموجلوبين طبيعية، لضمان التشخيص السليم وتجنب المضاعفات.

كان قد شدد الدكتور مصطفى محمدي، على الالتزام ببعض الإرشادات الصحية لمرضى الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد، وذلك لضمان الاستفادة القصوى من العلاج وتحسين امتصاص عنصر الحديد في الجسم.

أفضل وقت لتناول الحديد

وأوضح أن أفضل وقت لتناول الحديد يكون على معدة فارغة، إما قبل الأكل بساعة أو بعده بساعتين، إذ يساعد ذلك على تعزيز الامتصاص بشكل كبير.

كما شدد على ضرورة تناول فيتامين “سي” سواء من خلال المصادر الطبيعية مثل الفواكه الحمضية أو عن طريق المكملات الغذائية، نظرا لدوره الفعال في تحسين امتصاص الحديد.

أكلات مهمة لمرضى الأنيميا

وأشار إلى أهمية الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء، الدواجن، الأسماك، البقوليات، والحبوب الكاملة، كونها تمثل مصادر غذائية رئيسية تدعم علاج الأنيميا.

ودعا المرضى إلى تجنب بعض العادات الغذائية التي قد تعيق امتصاص الحديد، من بينها تناول الكالسيوم ومنتجات الألبان في نفس وقت تناول الحديد، حيث يفضل الفصل بينهما بفترة تتراوح من ساعتين إلى أربع ساعات.

أكلات مهمة لمرضى الأنيميا

كما نصح بتقليل شرب الشاي والقهوة لاحتوائهما على مركبات تعيق الامتصاص، بالإضافة إلى الحذر من تناول الأطعمة الغنية بالألياف مباشرة قبل أو بعد جرعة الحديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.