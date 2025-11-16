الأحد 16 نوفمبر 2025
ضبط شخصين بالجيزة لتعديهما على طالبات أمام إحدى المدارس

تمكنت أجهزة شرطة الجيزة من ضبط شخصين بعد تعديهما على طالبتين بالضرب وإحداث إصابات أمام إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وكشفت التحريات أن المعتديين عاملان مقيمان بدائرة المركز، استخدما عصا خشبية للتعدي على الطالبتين (مقيمتين بدائرة قسم شرطة الأهرام)؛ إثر مزاحهما بصوت مرتفع قرب محل سكنهما، ما أدى إلى إصابتهما بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وبمواجهة المعتديين اعترفوا بالواقعة، وتم ضبط العصا الخشبية المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على حماية الطلاب وضمان سلامتهم أمام المدارس ومكافحة أي تجاوزات.

 

