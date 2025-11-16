منتخب مصر يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة كاب فيردي بكأس العين الودية

18 حجم الخط

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب كاب فيردي، في اللقاء المحدد له غدا الإثنين، على ملعب هزاع بن زايد، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العين الودية، التي تقام في ضيافة دولة الإمارات، بمشاركة منتخبات مصر وإيران وأوزبكستان وكاب فيردي.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانا خفيفا على ملعب نادي الوحدة الإماراتي، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن.

حسام حسن، فيتو

غيابات بالجملة في صفوف منتخب مصر أمام كاب فيردي

يغيب عن مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي الودية المقرر لها السادسة مساء غد الإثنين - بتوقيت القاهرة - على استاد هزاع بن زايد 11 لاعبا هم:

(أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي ومحمود تريزيجيه ومحمد عبد المنعم وأحمد عيد وإبراهيم عادل وإمام عاشور ومصطفى فتحي ومهند لاشين و عمرو الجزار، للإصابة وعدم الجاهزية.

كما يغيب محمد صلاح عن ودية كاب فيردي بعد موافقة الجهاز الفني على إراحته وعدم مشاركته في مباراة كاب فيردي.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في دورة الإمارات

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره كاب فيردي لتحديد المركز الثالث، غدا الإثنين 17 نوفمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون تايم سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أبو ظبي الرياضية.

