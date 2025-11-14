حسام حسن: غياب 8 لاعبين أساسيين سبب الخسارة أمام أوزبكستان بثنائية

18 حجم الخط

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على خسارة الفريق أمام أوزبكستان بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما في نصف نهائي دورة الإمارات الودية المقامة حاليا في مدينة العين الإماراتية.

وقال حسام حسن في تصريحات بعد المباراة: واجهنا منتخبا قويا اليوم، وهو المنتخب الأوزبكي الذي تأهل بجدارة لكأس العالم ممثلا لقارة آسيا.

غياب 8 لاعبين عن التشكيلة الأساسية

وتابع حسام حسن/ واجهنا منتخب أوزبكستان في غياب 8 عناصر أساسية في تشكيلة منتخب مصر ، أبرزهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وتريزيجيه وإبراهيم عادل وعمر مرموش وحمدي فتحي وإمام عاشور و مهند لاشين ومعظمهم لاعبين أساسيين.

أضاف حسام حسن: الماتشات الودية الغرض منها الوقوف على السلبيات في أداء الفريق، والعمل على علاجها وتحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة، من أجل تطوير أداء الفريق

وأكمل حسام حسن: أنا سعيد بأداء منتخب مصر في الشوط الثاني، حيث سيطرنا على الكرة، ووصلنا كثيرا لمرمى المنتخب الأوزبكي ولكن عابنا إنهاء اللمسة الأخيرة بشكل جيد

خوض مباريات ودية في مستوى أعلى

وواصل المدير الفني لمنتخب مصر: قلت للاعبين الفترة الجاية هنشتغل على ليفل أعلى في التجارب الودية حتى نتجهز لبطولة أمم افريقيا بشكل جيد.

وأردف حسام حسن: الخسارة أنا مبحبهاش والكل يعلم أنني دائما ألعب على الفوز أي كان حجم المنافس، مشيرا إلى أن الهدفين اللذين هزا شباك منتخب مصر جاءا من أخطاء فردية غريبة

وأشاد حسام حسن باللاعبين البدلاء في الشوط الثاني خاصة أحمد فتوح وطاهر وزلاكة وهما دول مستقبل منتخب مصر في الفترة إللي جاية



