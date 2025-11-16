كواليس اجتماع أبوريدة مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب (صور)

18 حجم الخط

حرص المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب فور وصوله إلى القاهرة قادمًا من الإمارات، وذلك للاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين في إطار دعم بعثة المنتخب قبل انطلاق البطولة.

أبوريدة يجتمع مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب



وأثنى أبوريدة خلال اللقاء على الأداء الجيد والروح العالية التي ظهر بها اللاعبون في مباراتهم أمام الجزائر، مؤكدًا أن جماهير الكرة المصرية تنتظر منهم الكثير في منافسات كأس العرب، ومشددًا على ثقته في قدرتهم على تقديم مستوى يليق باسم مصر.

تصريح حلمي طولان



كما تحدث الكابتن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب، وأحمد حسن مدير المنتخب، حيث أكدا عزمهما على تحقيق أفضل النتائج خلال البطولة وتهيئة الأجواء المثالية للاعبين.



من جانبه، ألقى محمد النني قائد المنتخب كلمة نيابة عن زملائه، أكد خلالها حرص اللاعبين على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتائج مشرفة ترضي جماهير الكرة المصرية، موجهًا الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة على الدعم والمساندة المستمرة للمنتخب.

وفاز منتخب مصر المشارك في كأس العرب على نظيره منتخب الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

