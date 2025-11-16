تعب معايا جدا، تريزيجيه يكشف ما فعله الخطيب مع النادي التركي حتى يعود إلى الأهلي

الأحد 16 نوفمبر 2025
كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي كواليس عودته إلى النادي الأهلي مرة أخرى.

كواليس عودة تريزيجيه للأهلي

وقال تريزيجيه في برنامج الكورة مع فايق عبر قناة إم بي سي مصر2: "كابتن الخطيب أول حد كلمني عشان أرجع الأهلي وقال لي إن "ده الوقت المناسب للعودة للنادي".

وتابع: "طرابزون سبور التركي كان مطالبه كبيرة لبيعي لأن كان في عروض مادية كبيرة لضمي".

وكشف: "أنا كنت قربت أكون فري وكابتن الخطيب تعب معايا جدا لأن النادي التركي طرابوزن طلب مقابل مادي كبير وتلقى عروض مادية أكبر من الأهلي بكتير والخطيب شاف العروض اللي تلقيتها واللي كانت أضعاف ما أتقاضاه في الأهلي".

وتابع: "قلت لـ طرابزون "يا الأهلي يا مش هلعب كورة".

 

 

تريزيجيه يواصل التأهيل

ويواصل محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء فقرات برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له، بعد ‏إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك التي جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي في نهائي كأس ‏السوبر المصري.‏

‏وعاد الفريق لاستئناف تدريباته اليوم السبت، بعد أن قام الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام، عقب الفوز ببطولة السوبر المصري.‏

 

