الجمعة 14 نوفمبر 2025
الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدا السبت، استعدادا لمباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة  الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي. 

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.  

ويعود الدنماركي ييس تورب المدير الفني للأهلي وجهازه المعاون إلى القاهرة اليوم الجمعة، بعد انتهاء الإجازة التي حصلوا عليها بعد التتويج مع الأهلي بالسوبر المصري الأحد الماضي على حساب الزمالك.

الجريدة الرسمية