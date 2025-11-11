الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

زراعة الجيزة: نخيل المجدول بالواحات البحرية نموذج متكامل للاستثمار الزراعي

تمور المجدول
تمور المجدول
شهدت فعاليات مهرجان التمور الدولي الثامن بالواحات البحرية زيارة وفد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

و تفقد المهندس خالد أبو العطا وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، يرافقه المهندس محمد سيد أحمد مدير الإدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية، مزرعة الشركة الكويتية لإنتاج نخيل بلح المجدول بالواحات البحرية.

وجاءت الزيارة ضمن توجيهات الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، في إطار دعم مشروعات النخيل وتعزيز إنتاج التمور عالية الجودة الموجهة للتصدير.

وخلال الجولة، تفقد الوفد المزرعة التي تضم نحو 7000 نخلة مجدول جاهزة للحصاد، كما زار صالة الفرز والتعبئة والتغليف المزودة بأحدث تقنيات إعداد التمور للتسويق المحلي والتصدير وفق معايير الجودة العالمية.

الواحات البحرية مركز إنتاج تمور المجدول

وأكد المهندس خالد أبو العطا أن الواحات البحرية أصبحت مركزًا متقدمًا في إنتاج تمور المجدول، مشيرًا إلى أن المشروعات الزراعية في المنطقة تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار الزراعي المتكامل، وتسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة تصدير التمور عالميًا.

وأضاف أن مديرية الزراعة بالجيزة تواصل متابعة التوسع في زراعة النخيل وتقديم الدعم الفني للمزارعين، لما لهذا القطاع من مردود اقتصادي كبير ودور محوري في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
 

