مديرية الطرق والنقل تواصل أعمال تطوير المناطق الأكثر احتياجًا ضمن خطة المحافظة

18 حجم الخط

تواصل مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس أحمد الشيمي، جهودها في استكمال أعمال التطوير الجارية بعدد من القطاعات داخل المحافظة.

توريدات جديدة لتركيب انترلوك بشوارع العبور والشهداء

وشملت أعمال التطوير توريد وتركيب الإنترلوك بعدد من الشوارع بمنطقتي العبور والشهداء بالإسماعيلية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الترفيق والتأسيس، وفق خطة تطوير تستهدف إعادة تأهيل شبكات الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جانب من أعمال التطوير، فيتو

جانب من أعمال التطوير، فيتو

كما تواصل مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، تنفيذ خطة العام المالي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، والتي تتضمن تطوير عدد من الشوارع بمناطق الرابعة دبش بحي ثالث، إلى جانب استكمال أعمال رفع الكفاءة بمنطقتي العبور والشهداء بحي ثان، في إطار برنامج عمل ممتد يشمل العام المالي القادم.

جانب من أعمال التطوير، فيتو

جانب من أعمال التطوير، فيتو

جانب من أعمال التطوير، فيتو

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق بالمناطق الأكثر احتياجًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.