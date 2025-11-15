السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مديرية الطرق والنقل تواصل أعمال تطوير المناطق الأكثر احتياجًا ضمن خطة المحافظة

جانب من أعمال الرصف
جانب من أعمال الرصف الجارية، فيتو
18 حجم الخط

تواصل مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس أحمد الشيمي، جهودها في استكمال أعمال التطوير الجارية بعدد من القطاعات داخل المحافظة.

محافظ الإسماعيلية يستوقف سيارة لحوم مخالفة للاشتراطات الصحية (صور)

ضمن حملة النهوض بمحصول القمح، زراعة الإسماعيلية توزع تقاوي مجانية على الحقول الإرشادية

 

توريدات جديدة لتركيب انترلوك بشوارع العبور والشهداء 

وشملت أعمال التطوير توريد وتركيب الإنترلوك بعدد من الشوارع بمنطقتي العبور والشهداء بالإسماعيلية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الترفيق والتأسيس، وفق خطة تطوير تستهدف إعادة تأهيل شبكات الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

جانب من أعمال التطوير، فيتو
جانب من أعمال التطوير، فيتو
جانب من أعمال التطوير، فيتو
جانب من أعمال التطوير، فيتو

 

كما تواصل مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، تنفيذ خطة العام المالي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، والتي تتضمن تطوير عدد من الشوارع بمناطق الرابعة دبش بحي ثالث، إلى جانب استكمال أعمال رفع الكفاءة بمنطقتي العبور والشهداء بحي ثان، في إطار برنامج عمل ممتد يشمل العام المالي القادم. 

جانب من أعمال التطوير، فيتو
جانب من أعمال التطوير، فيتو
جانب من أعمال التطوير، فيتو
جانب من أعمال التطوير، فيتو
جانب من أعمال التطوير، فيتو
جانب من أعمال التطوير، فيتو

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق بالمناطق الأكثر احتياجًا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال التطوير الخدمات المقدمة للمواطنين الطرق والنقل في محافظة الاسماعيلية الطرق والنقل الاسماعيلية بالاسماعيلية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يستوقف سيارة لحوم مخالفة للاشتراطات الصحية (صور)

حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات

مرشحة القائمة الوطنية تشارك في المؤتمر الختامي لمرشحي حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية (صور )

مكتبة مصر العامة المتنقلة تواصل نشر ثقافة القراءة بأنحاء الإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم، إسبانيا تضرب جورجيا بثلاثية في الشوط الأول

إسبانيا تقسو على جورجيا برباعية نظيفة وتقترب من بلوغ كأس العالم 2026

عباقرة ولكن مجهولون، الجراح الحكمي بطل الإسلام، أسلم على يديه 4 آلاف في خراسان

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بكأس العالم للناشئين

بينهم محمد صلاح، 11 لاعبا يغيبون عن منتخب مصر بودية كاب فيردي

تحديد مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

تركيا تفوز على بلغاريا بثنائية في تصفيات كأس العالم 2026

بالأسماء، حركة تنقلات موسعة لمديري الإدارات التعليمية بالقاهرة

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الجراح الحكمي بطل الإسلام، أسلم على يديه 4 آلاف في خراسان

قصة بناء الجامع المعلق بدمشق وأسماؤه وسبب التسمية

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يتحدث عن موت الغفلة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية