محافظ الإسماعيلية يستوقف سيارة لحوم مخالفة للاشتراطات الصحية (صور)

جانب من ضبط السيارة،فيتو
جانب من ضبط السيارة،فيتو
استوقف اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، خلال جولته الميدانية اليومية، إحدى سيارات نقل اللحوم بعد الاشتباه في مخالفتها للاشتراطات الصحية.

 ووجّه فورًا مديريات الطب البيطري والصحة والتموين، ومباحث التموين وإدارة المرور، بفحص السيارة والتحقق من سلامة حمولتها. 

ضبط عاطل حول منزله لمصنع حشيش في الإسماعيلية

حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات

السيارة ترتكب مخالفات تضر بصحة المواطنين  

 

وأثبتت المعاينة الميدانية وجود كميات من اللحوم تُنقل مكشوفة دون أي غطاء يحفظها، في مخالفة جسيمة تهدد الصحة العامة. 

جانب من ضبط السيارة،فيتو
جانب من ضبط السيارة،فيتو

السيارة تعمل بدون رخصة سير 

كما تبيّن أن رخصة السيارة منتهية، وقامت إدارة مرور الإسماعيلية بسحبها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السائق والمسؤولين عن المخالفة.

 

فحص اللحوم المضبوطة 

وفي السياق ذاته، فحصت  فرق الطب البيطري والصحة والتموين اللحوم المضبوطة؛ للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة. 

جانب من ضبط السيارة،فيتو
جانب من ضبط السيارة،فيتو

كما وجه محافظ الاسماعيلية مديرية الطب البيطري بمراجعة إجراءات نقل اللحوم والتنبيه على المجازر بالنقل في سيارات مجهزة لذلك.

جانب من ضبط السيارة،فيتو
جانب من ضبط السيارة،فيتو

وتؤكد محافظة الإسماعيلية استمرار حملاتها اليومية لضبط المخالفات واتخاذ ما يلزم لحماية صحة وسلامة المواطنين.
 

 

