الإثنين المقبل، افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس

تشهد محافظة الإسماعيلية، يوم الاثنين المقبل، الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى، افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس المعروف بـ(النصب التذكاري للحرب العالمية الأولى) وذلك تحت رعاية اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، والوزارات المعنية.

موقع النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس

ويقع النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس، في منطقة تل جبل مريم جنوب الإسماعيلية، والذى يقابل المجرى الملاحي الأم لقناة السويس.

النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس،فيتو

إعادة افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بعد 100 عام

وتعيد محافظة الإسماعيلية افتتاح هذا النصب المهيب بعد 100 عام على انشائه، حيث يخلد ذكرى الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم خلال الحرب العالمية الأولى دفاعًا عن شريهان الملاحة الأهم في العالم .

عظمة تصميم النصب التذكاري

ويتكون ذلك الشامخ العظيم، من ملاكين ضامين يرمز أحدهما الى الحكمة والاستنارة والأخر إلى القوة الضارية فى الدفاع عن مصير الوطن، وخلفهما صرحان ضخمان مصنوعان من الجرانيت الرمادى المائل للوردية الذى تم نحته وجلبه من أرخبيل مادالينا بنسردينيا فى ايطاليا، يرمزان إلى ضفتي القناة، ويفصل بينهما مسافة رمزية تجسد القناة ذاتها.

النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس، فيتو

ويبلغ ارتفاعه 40 مترًا ومن تصميم النحات الفرنسي ريموند ديلامار والمعماري ميشيل رو سبيتز، بدأ العمل به عام 1925 وافتتح في عام 1930، ليصبح شاهدًا على عقيدة القتال المصرية وتضحيات الجنود من مختلف الجنسيات.

وتبدو على ذلك الشامخ العظيم آثار الطلقات والضربات التي استهدفته، لتروي قصصًا حية عن الصمود والتحدي، بإطلالته البانورامية الرائعة على ضفة قناة السويس.

