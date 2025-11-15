موعد مباراة تونس والنمسا في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

مونديال الناشئين، يلتقي منتخب تونس تحت 17 عامًا، اليوم السبت نظيره النمسا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا التي تقام في الدوحة.



موعد مباراة تونس والنمسا في كأس العالم للناشئين



وتنطلق صافرة مباراة منتخب تونس ضد النمسا، في دور الـ32 من كأس العالم تحت 17 عامًا، في تمام الساعة السادسة إلا ربع اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا ربع بتوقيت السعودية، على ملعب أسباير زون بالدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس والنمسا في كأس العالم تحت 17 عامًا



تذاع مباراة تونس تحت 17 عامًا مع النمسا، على "beinsports extra3"، وعلى المنصة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، كما تنقل المباراة عبر بي إن سبورتس المفتوحة.

وكان منتخب تونس تحت 17 عامًا قد تأهل من دور المجموعات ضمن أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث وذلك في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، والتي ضمه معه الأرجنتين وبلجيكا وفيجي.



أما منتخب النمسا فقد تأهل من دور المجموعات وهو يتصدر المجموعة الأخيرة برصيد 9 نقاط، حيث وقع مع مالي والسعودية ونيوزيلندا.

وتختتم اليوم السبت مباريات دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا التي تستضيفها قطر حتي 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ النهائيات.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين



كوريا الجنوبية ضد إنجلترا - 2:30 مساء

السنغال ضد أوغندا - 2:30 مساء

إيطاليا ضد جمهورية التشيك - 3:00 مساء

اليابان ضد جنوب أفريقيا - 3:30 مساء

ألمانيا ضد بوركينا فاسو - 4:45 مساء

فنزويلا ضد كوريا الشمالية - 5:15 مساء

النمسا ضد تونس - 5:45 مساء

كرواتيا ضد أوزباكستان - 5:45 مساء

وودع منتخب مصر مونديال الناشئين، بعد الخسارة أمام سويسرا بثلاثة أهداف لهدف، في دور الـ 32.

