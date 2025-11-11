وفد من جامعة بكين يشارك في الاجتماع السنوي لمعهد كونفوشيوس بالإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025، وفدًا رفيع المستوى من جامعة بكين للغات والثقافة، وذلك بمقر رئاسة الجامعة بالإسماعيلية، حيث عقد مجلس إدارة معهد كونفوشيوس اجتماعه السنوي، لبحث سبل دعم وتطوير التعاون الأكاديمي والثقافي وتوسيع البرامج المشتركة بين الجانبين.

أبرز الحضور خلال اللقاء

وحضر من الجانب الصيني الدكتور هوانغ يي فانج نائب رئيس جامعة بكين للغات والثقافة، والدكتور يو مياو المدير الصيني للمعهد، والأستاذ لوو لي شيانج الأمين العام لأمانة رابطة الخريجين، والدكتور لوو ينج بو أستاذ اللغة العربية بكلية اللغات والثقافات الأجنبية، والأستاذ شيا تشيوان مسؤول مكتب شؤون معاهد كونفوشيوس بجامعة بكين.

جانب من اللقاء، فيتو

كما شارك الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي لمعهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس.

عمق العلاقات المصرية الصينية

ومن جانبه أعرب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس خلال كلمته، عن سعادته باستقبال الوفد الصيني في "بلدهم الثاني مصر"، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الصينية علاقات عميقة ومتجذرة عبر التاريخ، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به معهد كونفوشيوس كجسر حضاري يربط بين الشعبين من خلال تعليم اللغة الصينية ونشر الثقافة والتبادل المعرفي.

جانب من اللقاء، فيتو

وأكد "مندور" أن جامعة قناة السويس تولي اهتمامًا غير مسبوق بتعليم اللغة الصينية، وتعمل على التوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات الصينية، ومنها البرامج القائم بين الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية وجامعة بكين لتكنولوجيا المعلومات.

استعراض أبرز إنجازات المعهد

وتناول الدكتور حسن رجب خلال الاجتماع أبرز إنجازات المعهد خلال العام الأكاديمي، والتي تضمنت تنفيذ "المخيم الصيفي للغة الصينية في السياحة"، و"البرنامج القصير لتدريب طلاب اللغة العربية الصينيين"، وفتح فصول لتعليم اللغة الصينية للأطفال من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

كما نظم المعهد المعرض الخامس للتوظيف بالشركات الصينية لعام 2024 بمشاركة 23 شركة، وحضور أكثر من 4000 طالب وخريج، مما أتاح توفير ما يزيد على 300 فرصة عمل.

وأوضح أن هذه الجهود ساهمت في حصول المعهد على جوائز دولية بارزة، منها المركزان الثاني والثالث ضمن أفضل معاهد كونفوشيوس على مستوى العالم، وجائزة التنظيم المتميز في مسابقة جسر اللغة الصينية لعام 2025.

وقدّم الدكتور يو مياو العرض السنوي لنشاطات المعهد خلال 2024 – 2025، مؤكدًا تنفيذ أكثر من 30 فعالية ثقافية وتعليمية متنوعة، شملت الاحتفالات الثقافية ومسابقات اللغة والندوات العلمية، بالإضافة إلى تطبيق نموذج "اللغة الصينية + المهارة المهنية" بالتعاون مع الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية لتأهيل الطلاب لسوق العمل داخل الشركات الصينية في مصر.

برامج التدريب وتبادل الأساتذة والبحوث المشتركة

ومن جانبه، أكد الدكتور هوانغ يي فانج نائب رئيس جامعة بكين للغات والثقافة، استمرار دعم جامعته لمعهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس، باعتباره أحد أبرز نماذج التعاون الناجح بين الصين والدول العربية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في برامج التدريب وتبادل الأساتذة والبحوث المشتركة.

وفي ختام الاجتماع، قام الدكتور ناصر مندور بإهداء درع جامعة قناة السويس إلى نائب رئيس جامعة بكين للغات والثقافة، كما جرى تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين، في تأكيد على عمق العلاقات والشراكة الممتدة.

واختُتم اللقاء بتأكيد الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون العلمي والثقافي في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، بما يسهم في دعم التواصل الإنساني والمعرفي وترسيخ الروابط بين الشعبين المصري والصيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.