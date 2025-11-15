السبت 15 نوفمبر 2025
حوادث

قرارات النيابة في واقعة تروسيكل الزقازيق: حبس الأب المتهم وتسليم الفتاة لوالدتها

واقعة الأب المتهم
واقعة الأب المتهم وابنته،فيتو
قررت نيابة الشرقية العامة حبس الأب المتهم بالتعدي على ابنته بمدينة الزقازيق لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما كشفت التحريات أنه اعتدى عليها بسبب تركها العمل معه. كما أصدرت النيابة قرارًا بتسليم الفتاة لوالدتها لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل جديدة وراء واقعة تروسيكل الزقازيق، وهذا هو سبب تصرّف الأب

بعد تداول فيديو، ضبط أب اعتدى على ابنته بالضرب والتعذيب في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفلة وتكبيل يدها بحبل داخل تروسيكل يعملان عليه في جمع الخردة بمنطقة النظام بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

 

فيديو الاعتداء على طفلة وتكبيل يدها بالشرقية 

بالفحص تمكن رجال الشرطة بالشرقية  من تحديد الشخص الظاهر فى الفيديو، وتبين أنه عامل خردة وله معلومات جنائية. 

وبمواجهته اعترف بقيامه بالتعدى على نجلته وتكبيل يدها بقصد «تأديبها» بعد تركها العمل معه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجاري عرض الواقعة على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

