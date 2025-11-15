الطماطم تسجل 7 جنيهات، أسعار الخضراوات بأسواق البحيرة (فيديو وصور)

18 حجم الخط

ننشر أسعار الخضراوات بالأسواق بـ محافظة البحيرة اليوم السبت، حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الخضراوات استقرارا في بعض الأنواع وانخفاض الآخر.





أسعار الخضروات اليوم بمحافظة البحيرة

طماطم تصل لـ 7 جنيهات.

بطاطس تسجل 12 جنيها

بصل يسجل 10 جنيها

كوسة تسجل 20 جنيها

باذنجان يسجل 10 جنيها

خيار يسجل 20 جنيها

جزر يسجل 20 جنيها

بامية تسجل 35 جنيها

ليمون يسجل 10 جنيهات

توم بلدي يسجل 50 جنيها

توم مستورد يسجل 70 جنيها

بطاطا تسجل 10 جنيهات

شطة تسجل 15 جنيها

فلفل ألوان يسجل 30 جنيها

