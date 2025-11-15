السجن 10 سنوات لـ8 متهمين والبراءة لـ4 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، بالسجن 10 سنوات لـ 8 متهمين وبراءة 4 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فض اعتصام رابعة.

وتحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، وتضم 739 متهمًا، من بينهم عدد من القيادات الهاربة أبرزهم وجدي غنيم، عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر.

وواجه المتهمون اتهامات تتعلق بتدبير تجمهر مسلح في ميدان رابعة العدوية – الذي أُعيدت تسميته لاحقًا إلى ميدان هشام بركات – والقتل العمد مع سبق الإصرار لعدد من المواطنين ورجال الشرطة، إلى جانب الشروع في القتل، وتخريب وإتلاف الممتلكات العامة، وتعطيل سير وسائل النقل وقطع الطرق.

فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.