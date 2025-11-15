السبت 15 نوفمبر 2025
السجن 10 سنوات لـ8 متهمين والبراءة لـ4 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، بالسجن 10 سنوات لـ 8 متهمين وبراءة 4 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فض اعتصام رابعة.

وتحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، وتضم 739 متهمًا، من بينهم عدد من القيادات الهاربة أبرزهم وجدي غنيم، عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر.

وواجه المتهمون اتهامات تتعلق بتدبير تجمهر مسلح في ميدان رابعة العدوية – الذي أُعيدت تسميته لاحقًا إلى ميدان هشام بركات – والقتل العمد مع سبق الإصرار لعدد من المواطنين ورجال الشرطة، إلى جانب الشروع في القتل، وتخريب وإتلاف الممتلكات العامة، وتعطيل سير وسائل النقل وقطع الطرق.

فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون.

