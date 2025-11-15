قطاع الأعمال: شركة حسن علام تفوز بمشروع جديد في العراق

18 حجم الخط

نجحت شركة النصر العامة للمقاولات "حسن محمد علام" – التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في الفوز بمناقصة تنفيذ مشروع لصالح شركة مصافي الجنوب التابعة لوزارة النفط العراقية في محافظة البصرة، بقيمة تقارب 40 مليون دولار، ضمن خطة الشركة للتوسع في السوق العراقي وتعزيز حضورها في مشروعات البنية التحتية والطاقة بالمنطقة، بما يدعم استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية وتوسيع أعمال شركات المقاولات التابعة في الأسواق الخارجية.

تنفيذ المشروعات الكبرى

وشهدت مراحل الطرح والترسية منافسة قوية بين عدد من الشركات المحلية والدولية، إلا أن تحالف شركة "حسن علام" بالتعاون مع شركة "سماء البصرة"، استطاع الفوز بالمشروع بفضل ما تتمتع به شركة النصر للمقاولات من خبرات فنية متخصصة وسجل حافل بالنجاحات في تنفيذ المشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها.

وقد نجحت الشركة في استيفاء جميع المتطلبات والمعايير الفنية، بما يعزز من مكانتها كشريك موثوق في تنفيذ مشروعات كبرى داخل العراق خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن هذا المشروع يأتي تأكيدا لما تتمتع بها الشركات التابعة من كفاءة وخبرات وقدرات على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

واشار إلى أن هذا النجاح يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواجد المصري في مشروعات التنمية والبنية التحتية في المنطقة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الوطنية للتوسع الخارجي والمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشروعات كبرى تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.