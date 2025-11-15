السبت 15 نوفمبر 2025
محافظات

تفاصيل جديدة وراء واقعة تروسيكل الزقازيق، وهذا هو سبب تصرّف الأب

اب يكبل يدي ابنته
اب يكبل يدي ابنته بتروسيكل بالزقازيق،فيتو
شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة بعد تداول فيديو لشخص يعتدي بالضرب على فتاة ويكبّل يديها بحبل داخل تروسيكل يعملان عليه في جمع الخردة بمنطقة النظام بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

القبض على شاب اعتدى على فتاة وقيدها بالحبال داخل تروسيكل لجمع القمامة بالشرقية

مفاجأة بشأن هوية المتهم بالتعدي على فتاة الزقازيق 

وبتكثيف جهود البحث، تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من تحديد هوية المعتدي وتم ضبطه، وتبين أنه والد الفتاة ويدعى“أشرف.م” وبمواجهته اعترف بأنه اعتدى عليها بقصد "معاقبتها" بعد اكتشاف إنفاقها مبالغ كبيرة من إيراد عملهما اليومي على استئجار "إسكوتر كهربائي" رغم تحذيراته المستمرة لها.

التحريات الأولية تكشف السبب 

وأفادت التحريات بأن الأب فقد أعصابه بعدما طالبها بإيراد اليوم، فاعترفت بأنها أنفقته على تأجير الإسكوتر، فاعتدى عليها بالطريقة التي ظهرت في الفيديو المتداول.

النيابة العامة تحقق في الواقعة 

كما تبين أن الفتاة لم تُحرر أي محاضر ضد والدها وترفض اتهامه، فيما حررت الشرطة المحضر اللازم، وتم عرض الطرفين على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

