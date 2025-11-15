السبت 15 نوفمبر 2025
خارج الحدود

إصابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة دورا جنوبي الخليل

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني،فيتو
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إصابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة دورا جنوبي الخليل بالضفة الغربية.

وقبل وقت سابق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 14 شخصا في اعتداءات مستوطنين على مزارعين وصحفيين ومتضامنين جنوبي مدينة نابلس.

صحة غزة: استلمنا 15 جثمانا لشهداء مفرج عنهم عبر الصليب الأحمر

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن استلام 15 جثمانا لشهداء تم الإفراج عنهم  من قبل الاحتلال بواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 300.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أنه جرى التعرف حتى الآن على 89 جثمانا من أصل 300 من الجثامين المفرج عنها والتي تم استلامها من قبل الاحتلال.

وتواصل الطواقم الطبية التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.

الصليب الأحمر والقسام يبحثان عن جثة جندي إسرائيلي غربي رفح

بدأ فريقان من الصليب الأحمر وكتائب القسام البحث عن جثة جندي إسرائيلي في حي تل السلطان غربي رفح.

الاحتلال يعلن استكمال إجراءات التعرف على رفات ضابط الصف ليؤور رودايف

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن رفات الأسير الذي تسلمته إسرائيل، مساء أمس الجمعة، يعود لضابط الصف ليؤور روداف، الذي شغل منصب نائب قائد فريق التدخل السريع في بلدة نير يتسحاق.

وأفاد المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية عن استكمال إجراءات التعرف على جثمان ضابط الصف ليؤور رودايف، حيث تم إعادة الجثمان إلى إسرائيل للدفن بعد نقله من القطاع.

ووفقا للمعلومات الواردة، فقد قتل رودايف خلال معركة جرت في بلدة نير يتسحاق في السابع من أكتوبر 2023 مع انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وتم احتجاز جثمانه على يد حركة الجهاد الإسلامي، وكان يعتقد في البداية أن روداف نقل حيا إلى غزة، إلا أنه أعلن لاحقا في مايو 2024 أنه قتل.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يواصل جهوده لإعادة باقي القتلى الإسرائيليين، مع الالتزام بالاتفاقات المعنية بهذا الشأن.

إطلاق سراح 2000 أسير فلسطيني

وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن خبراء الطب الشرعي تمكنوا من التعرف على جثمان أسير آخر أعادته الفصائل الفلسطينية، ليصبح بذلك عدد الجثث المعادة 23 من أصل 28 جثمانًا.

ويأتي ذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2023، حيث أفرجت حماس عن 20 رهينة محتجزا منذ السابع من أكتوبر، فيما أطلقت إسرائيل سراح حوالي 2000 أسير فلسطيني، بينهم محكومون بالسجن المؤبد.

ويستمر الجانب الفلسطيني في إعادة جثامين الأسرى الذين قضوا أثناء أسرهم، وفق شروط الاتفاق، بحيث يُتوقع إعادة جميع الجثث الـ28 المتبقية.

الهلال الاحمر الفلسطيني الصحة في غزة الضفة الغربية الصليب الأحمر المعهد الوطني للطب الشرعي

