منتخب مصر مواليد 2009 يلتقي الأردن للمرة الثانية وديا

18 حجم الخط

يلتقى منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف، اليوم السبت، مع نظيره الأردني، في المباراة الودية الثانية التي تجمع المنتخبين خلال معسكر الفراعنة الصغار المقام حاليًّا بالأردن.

وفاز منتخب مصر مواليد 2009 في الودية الأولى أمام الأردن بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت بالعاصمة الأردنية عمان، ضمن استعدادات منتخب 2009 للتصفيات الأفريقية التى ستقام فى ليبيا.

قائمة منتخب مصر مواليد 2009

وضمت بعثة منتخب مصر للناشئين 26 لاعبًا هم "مالك عمرو، ومحمد عبيد، وعبد العزيز محمود، ومازن وائل، وعادل علاء، وخال، ومختار، وأحمد رجب، وأحمد صفوت، وبراء محمود، وأدم يوسف، عمر عبد الرحيم، وعبد الله عمر، ومحمد عبد الستار، وسيف كريم، ويحيى وائل، وعاصم أحمد، ودانيال تامر، وزياد سعودي، وزياد أحمد، وسيف الدين تامر، ومروان توفيق، ومحمد السيد، وأحمد بشير، ومحمود علاء، ومحمد جمال، وأدهم حسيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.