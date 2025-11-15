السبت 15 نوفمبر 2025
للمرة الرابعة على التوالي، منتخب كرواتيا يتأهل إلى كأس العالم بالفوز على جزر ألفارو

تأهل منتخب كرواتيا إلى كأس العالم 2026 بعد فوزها 3-1 على جزر الفارو قبل جولة من ختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحسم رفاق منتخب كروتيا  صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، بفارق 6 نقاط عن التشيك صاحبة المركز الثاني، و7 نقاط عن جزر الفارو الثالثة بالترتيب.

تقدمت جزر الفارو على نحو مفاجئ بهدف جيزا توري بالدقيقة 16، لكن يوسكو غفارديول تعادل سريعًا بعد 7 دقائق، وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة.

وحسمت كرواتيا الانتصار في الشوط الثاني بهدفي بيتار موسى ونيكولا فلاشيتش في الدقيقتين 57 و70.

وتتطلع كرواتيا لمواصلة تألقها في كأس العالم في نسخة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام المقبل، حيث بلغت نهائي 2018 وحققت المركز الثالث في مشاركتها الأولى في 1998، وفي النسخة الماضية 2022 بقطر.

الجريدة الرسمية