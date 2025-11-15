بعد تأهل كرواتيا رسميا لكأس العالم، ماذا يحتاج مودريتش لتحطيم رقم مارادونا؟

18 حجم الخط

تأهل منتخب كرواتيا إلى كأس العالم 2026 بعد فوزها 3-1 على جزر الفارو قبل جولة من ختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تأهل منتخب كرواتيا رسميًّا إلى كأس العالم 2026، يمنح لوكا مودريتش فرصة المشاركة الخامسة له في المونديال.

مودريتش لعب 19 مباراة في أربع نسخ، ويحتاج إلى ثلاث مباريات فقط ليصبح سادس أكثر اللاعبين مشاركة.



تأهل منتخب كرواتيا رسميًّا إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليصبح القائد لوكا مودريتش على موعد مع خامس مشاركة له بالمسابقة، من إجمالي 7 مشاركات لبلاده.

ولعب لوكا مودريتش 19 مباراة في أربع نسخ للمونديال، بسنوات 2006، 2014، 2018 و2022، ونجح في الوصول إلى نهائي نسخة روسيا 2018، وتحقيق المركز الثالث في النسخة الأخيرة بقطر.

ويحتاج نجم ميلان الإيطالي إلى لعب ثلاث مباريات فقط في المونديال القادم، لينفرد بالمركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين خوضًا لمباريات بالمسابقة الكبرى على مستوى المنتخبات.

ويحتل الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، رفقة الألماني أوفي زيلر والبولندي فلاديسلاف زمودا المركز السادس لأكثر المشاركين بكأس العالم، برصيد 21 مباراة لكل منهم.



ينفرد كريستيانو رونالدو بالمركز الخامس تاريخيًّا، برصيد 22 مباراة في 5 مشاركات مونديالية، وهو الرقم المرشح للارتفاع في نسخة 2026، إن نجحت البرتغال في حسم التأهل.

ويتصدَّر ليونيل ميسي قائمة أكثر المشاركين في كأس العالم برصيد 26 مباراة، متفوقًا بمباراة واحدة على الألماني لوتار ماثيوس، وبمباراتين على مواطنه ميروسلاف كلوزه، فيما يحتل الإيطالي باولو مالديني المركز الرابع برصيد 24 مواجهة.

وحسم رفاق منتخب كروتيا صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، بفارق 6 نقاط عن التشيك صاحبة المركز الثاني، و7 نقاط عن جزر الفارو الثالثة بالترتيب.

تقدمت جزر الفارو على نحو مفاجئ بهدف جيزا توري بالدقيقة 16، لكن يوسكو جفارديول تعادل سريعًا بعد 7 دقائق، وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة.

وحسمت كرواتيا الانتصار في الشوط الثاني بهدفي بيتار موسى ونيكولا فلاشيتش في الدقيقتين 57 و70.

وتتطلع كرواتيا لمواصلة تألقها في كأس العالم في نسخة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام المقبل، حيث بلغت نهائي 2018 وحققت المركز الثالث في مشاركتها الأولى في 1998، وفي النسخة الماضية 2022 بقطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.