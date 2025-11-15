أمن الشرقية يضبط المتهم بسرقة أبواب المقابر في بلبيس

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية من القبض على المتهم الرئيسي في سرقة أبواب عدد من المقابر بمدينة بلبيس، وذلك بعد ساعات من انتشار مقاطع فيديو على فيس بوك تظهر تعرض المقابر للسرقة.

وكانت فى وقت سابق، أثارت مقاطع الفيديو المتداولة حالة من الاستياء بين أهالي بلبيس، حيث أظهرت قيام مجهولين بسرقة أبواب عدد من المقابر، ما دفع الأجهزة الأمنية للتدخل بسرعة.

وباشرت القوات فحص المقاطع وتحديد هوية المتورطين، وتمكنت من ضبط المتهم الرئيسي برفقة سيدة يشتبه في تورطها بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.