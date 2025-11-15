السبت 15 نوفمبر 2025
حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة عصابة سرقة التكاتك بالزاوية الحمراء

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات "التوك توك" بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء. 

 

كانت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقت بلاغًا من سائق يفيد بسرقة التوكتوك الخاص به أثناء ركنه بأحد الشوارع بالمنطقة، على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحر أسفر جهوده عن تحديد المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء في ضبط المتهمين وتبين أنهما عاطلان لاحدهما معلومات جنائية.


وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسهما وإحالتهما إلى محكمة الجنايات.

