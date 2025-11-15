السبت 15 نوفمبر 2025
حوادث

22 نوفمبر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة سرقة المواطنين في الزيتون

حددت محكمة جنايات القاهرة 22 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب الخطف وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة الزيتون.  

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم في غضون أكتوبر الماضي قام بسرقة شاب أثناء سيره بأحد شوارع دائرة قسم شرطة الزيتون.   

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم جذب هاتف المجني عليه عن طريق المغافلة حال سيره بالطريق العام، ولدى فراره بالمسروقات أشهر في وجهه سلاحا أبيض عبارة عن سكين، فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على الهاتف الخاص بالمجني عليه وفر هاربا.  

كما حاز المتهم وأحرز سلاحا أبيض "سكين" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية. 

وكانت مباحث قسم شرطة الزيتون تلقت بلاغا من أحد المواطنين يفيد فيه بتعرضه للسرقة بالإكراه حال سيره بأحد شوارع المنطقة. 

على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن تحديد المتهم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.  

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

