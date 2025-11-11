طريقة عمل رموش الست في خطوات بسيطة وأحلى من الجاهزة

18 حجم الخط

طريقة عمل رموش الست، رموش الست من الحلويات الشرقية اللذيذة التي تتميز بشكلها الجميل وطعمها الغني بالمكسرات والسمن.

وطريقة عمل رموش الست، سهلة وبسيطة وهى من الحلويات التقليدية التي تقدم في المناسبات والأعياد لما لها من طابع خاص يجمع بين الطراوة والقرمشة.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل رموش الست.

مكونات عمل رموش الست:-

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول

نصف كوب من السميد الناعم

نصف كوب من السمن البلدي أو الزبدة المذابة

نصف كوب من جوز الهند المبشور اختياري لإضافة نكهة مميزة

ربع كوب من السكر البودر

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

رشة صغيرة من الملح

بيضة واحدة متوسطة الحجم

ملعقة صغيرة من الفانيليا

كمية بسيطة من الحليب أو الماء للعجن حسب الحاجة

مكونات الشربات

2 كوب من السكر الأبيض

كوب واحد من الماء

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو الفانيليا حسب الرغبة

طريقة عمل رموش الست:-

لتحضير الشربات، في قدر على النار، ضعي الماء والسكر معا دون تقليب كثير.

عند بدء الغليان، أضيفي عصير الليمون واتركي الخليط يغلي لمدة 8 إلى 10 دقائق حتى يصبح القطر متوسط القوام.

قبل إطفاء النار بدقيقتين، أضيفي ماء الزهر أو الفانيليا، ثم اتركي الشربات ليبرد تماما قبل استخدامه.

عمل عجينة رموش الست، في وعاء كبير، ضعي الدقيق والسميد وجوز الهند والسكر البودر والبيكينج بودر والملح، وقلبي المكونات الجافة معا جيدا.

أضيفي السمن المذاب تدريجيا وافركي المكونات بأطراف الأصابع حتى يتشرب الدقيق السمن ويصبح الخليط يشبه الرمل الخشن.

أضيفي البيضة والفانيليا، وابدئي بالعجن بلطف حتى تتماسك العجينة.

أضيفي القليل من الحليب أو الماء إذا كانت العجينة جافة جدا، ولكن احرصي أن تبقى متماسكة وغير لينة.

غطي العجينة واتركيها لترتاح لمدة 15 دقيقة حتى يسهل تشكيلها.

خذي جزء صغير من العجينة ولفيها على شكل إصبع صغير بطول 4 أو 5 سم تقريبا.

باستخدام شوكة، اضغطي بخفة على سطح العجينة لتأخذ شكل خطوط الرموش المميزة.

ضعيها في صينية مبطنة بورق زبدة أو مدهونة بالسمن.

كرري العملية حتى تنتهي الكمية، مع ترك مسافة بسيطة بين كل قطعة وأخرى لأنها قد تنتفخ قليلا أثناء الخبز.

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي الصينية في الرف الأوسط واتركيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي الفاتح.

بمجرد خروجها من الفرن وهي ساخنة، صبي عليها الشربات البارد فورا لتتشربه جيدا.

اتركيها حتى تبرد تماما، ثم ضعيها في طبق التقديم وزينيها بالقليل من الفستق المجروش أو جوز الهند المبشور.

لضمان نجاح رموش الست، استخدمي سمن بلدي ذا نكهة قوية لأنها تضيف طعم شرقي رائع.

لا تفرطي في عجن العجينة حتى لا تصبح قاسية بعد الخبز.

يمكن استبدال جزء من السميد بجوز الهند لمنحها قوام طري ونكهة غنية.

يجب أن يكون الشربات بارد والرموش ساخنة أو العكس حتى تتشربه جيدا.

يمكنك حشو بعض القطع بالقشطة أو المكسرات قبل الخبز لإضافة لمسة مميزة.

قدمي رموش الست في طبق مزين بالفستق الحلبي أو جوز الهند مع فنجان من القهوة العربية أو الشاي، فهي من الحلويات التي تضيف لمسة من الفخامة لأي مناسبة وتحبها جميع الأعمار.

