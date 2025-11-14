هولندا تتعادل مع بولندا وتؤجل حلم الصعود إلى المونديال (فيديو)

18 حجم الخط

تعادل منتخب هولندا أمام بولندا بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة بالمجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأحرز هدف منتخب بولندا ياكوب كامينسكي في الدقيقة43.

وتعادل لـ منتخب هولندا ديباي في الدقيقة 49.

ويسعى منتخب «الطواحين الهولندية» لتحقيق الفوز لضمان التأهل الرسمي للبطولة الكبرى.

تشكيل هولندا أمام بولندا

حراسة المرمى: بارت فيربوجين

خط الدفاع: جوراين تيمبير، فيرجيل فان ديك، وميكي فان دي فين، لوتشارل غيرترويدا.

خط الوسط: جاستن كلويفرت، فرينكي دي يونج، ريان جرافينبيرش، كودي جاكبو.

خط الهجوم: ممفيس ديباي، دونيايل مالين.

تشكيل منتخب بولندا

ويتصدر منتخب هولندا جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 17 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط على منتخب بولندا صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

و يحتاج المنتخب الهولندي للفوز في المباراة القادمة لحسم بطاقة التأهل، بينما أي نتيجة أخرى.

قائمة منتخب هولندا ضد بولندا

وضمت قائمة منتخب هولندا الملقب بـ"الطواحين" كل من، حراس المرمى: مارك فليكن (باير ليفركوزن) روبن روفز (سندرلاند) بارت فيربروخن (برايتون آند هوف ألبيون).

المدافعون: نيثن آكي (مانشستر سيتي) ماتياس دي ليخت (مانشستر يونايتد) دينزل دمفريس (إنتر ميلان) لوتشاريل جيرترويدا (سندرلاند) كيلينشي هارتمان (بيرنلي) يورن تيمبر (أرسنال) ميكي فان دي فين (توتنهام هوتسبير) فيرجيل فان دايك (ليفربول) يان بول فان هيكه (برايتون).

لاعبو الوسط: فرينكي دي يونج (برشلونة) ريان جرافنبرخ (ليفربول) جاستن كلويفرت (بورنموث) تيجاني ريندرز (مانشستر سيتي) ييردي سخوته (أيندهوفن) تشافي سيمونز (توتنهام) كوينتن تيمبر ولوتشيانو فالنتي (فينوورد)، المهاجمون: ممفيس ديباي (كورينثيانز) كودي خاكبو (ليفربول) نوا لانج (نابولي) دونيل مالين (أستون فيلا) فاوت فيخورست (أياكس أمستردام).

