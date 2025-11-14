الجمعة 14 نوفمبر 2025
رياضة

لاعبو منتخب مصر للناشئين يعتذرون للجماهير بعد الخسارة أمام سويسرا (فيديو)

مصر وسويسرا
18

كأس العالم للناشئين، قدم لاعبو منتخب مصر بقيادة المدير الفني أحمد الكاس اعتذار للجماهير المصرية في ملعب مباراة سويسرا بعد الخسارة 3-1 والخروج من البطولة. 

 وودع منتخب مصر  مونديال الناشئين، بعد الخسارة أمام سويسرا بثلاثة أهداف لهدف، في دور الـ 32 من البطولة المقام حاليًّا في قطر وتختتم فعالياته يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأحرز هدف سويسرا الأول نفيو شيرر مع الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وأحرز الهدف الثاني إيثان بروشيز في الدقيقة 39 من عمر الشوط.

وفي الشوط الثاني أحرزت سويسرا الهدف الثالث بالدقيقة 58 عن طريق جين ستيل، قبل أن يسجل أنس رشدي هدف مصر الوحيد في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

وأعلن أحمد الكاس المدير الفني لـ منتخب مصر للناشئين تشكيلة الفراعنة الصغار أمام المنتخب السويسري.

تشكيل منتخب مصر أمام سويسرا

 

منتخب سويسرا للناشئين، فيتو
وتحددت المنتخبات المتنافسة في دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، والمقامة حاليا في قطر وجاءت على النحو التالي:

مواجهات دور الـ 32 من كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين ضد المكسيك

البرتغال ضد  بلجيكا

مصر ضد  سويسرا

أيرلندا ضد  كندا

المغرب ضد  الولايات المتحدة

زامبيا ر مالي

البرازيل ضد  باراجواي

فرنسا ضد  كولومبيا

تونس ضد  النمسا

إنجلترا ضد  كوريا الجنوبية

فنزويلا ضد  كوريا الشمالية

اليابان ضد  جنوب أفريقيا

إيطاليا ضد  التشيك

كرواتيا ضد  أوزبكستان

السنغال ضد  أوغندا

ألمانيا ضد بوركينا فاسو

 

البرازيل ضد باراجواي المدير الفني لـ منتخب مصر بطولة كأس العالم للناشئين منتخب مصر للناشئين منتخب سويسرا مصر ضد سويسرا مصر

استعدادا لكأس العرب، محمد شريف يقود هجوم الفراعنة أمام الجزائر

الجريدة الرسمية