الاستعدادات الأخيرة لنقل جثمان المطرب إسماعيل الليثى من المنيا إلى القاهرة

18 حجم الخط

أنهت الجهات المعنية في محافظة المنيا الاستعدادات الأخيرة لنقل جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي التخصصي إلى مسقط رأسه بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة تمهيدًا لتشييعه إلى مثواه الأخير.

وفاة الفنان إسماعيل الليثي في المنيا

وذلك بعد أن وافته المنية متأثرًا بإصاباته البالغة التي لحقت به إثر الحادث المروع الذي تعرض له على الطريق الصحراوي الشرقي قبل أيام.

إنهاء الاستعدادات الأخيرة لنقل جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

شاهد البث المباشر: إنهاء الاستعدادات الأخيرة لنقل جثمان المطرب الشعبى اسماعيل الليثى للقاهرة

وأكد مصدر طبي أن جميع الإجراءات القانونية والطبية المتعلقة بتصريح الدفن قد انتهت وتم تجهيز الجثمان داخل المستشفى تمهيدًا لخروجه بسيارة نقل الموتى إلى القاهرة وسط حالة من الحزن والأسى بين أفراد أسرته وأصدقائه ومحبيه.

الفنان الراحل إسماعيل الليثي

ويُذكر أن الفنان الراحل إسماعيل الليثي كان قد نُقل إلى مستشفى ملوي التخصصي عقب تعرضه لحادث سير أثناء عودته من إحياء حفل فني وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وظل الليثي يتلقى العلاج داخل العناية المركزة حتى وافته المنية تاركًا خلفه حالة من الحزن في الوسط الفني وجمهوره الذي تعلق بأعماله الشعبية المميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.