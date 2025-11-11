الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
محافظات

الاستعدادات الأخيرة لنقل جثمان المطرب إسماعيل الليثى من المنيا إلى القاهرة

ملوي التخصصي، فيتو
ملوي التخصصي، فيتو
أنهت الجهات المعنية في محافظة المنيا الاستعدادات الأخيرة لنقل جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي التخصصي إلى مسقط رأسه بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة تمهيدًا لتشييعه إلى مثواه الأخير. 

 

وفاة الفنان إسماعيل الليثي في المنيا 

وذلك بعد أن وافته المنية متأثرًا بإصاباته البالغة التي لحقت به إثر الحادث المروع الذي تعرض له على الطريق الصحراوي الشرقي قبل أيام.

 

إنهاء الاستعدادات الأخيرة لنقل جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

شاهد البث المباشر: إنهاء الاستعدادات الأخيرة لنقل جثمان المطرب الشعبى اسماعيل الليثى للقاهرة 

وأكد مصدر طبي أن جميع الإجراءات القانونية والطبية المتعلقة بتصريح الدفن قد انتهت وتم تجهيز الجثمان داخل المستشفى تمهيدًا لخروجه بسيارة نقل الموتى إلى القاهرة وسط حالة من الحزن والأسى بين أفراد أسرته وأصدقائه ومحبيه.

 

الفنان الراحل إسماعيل الليثي

ويُذكر أن الفنان الراحل إسماعيل الليثي كان قد نُقل إلى مستشفى ملوي التخصصي عقب تعرضه لحادث سير أثناء عودته من إحياء حفل فني وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وظل الليثي يتلقى العلاج داخل العناية المركزة حتى وافته المنية تاركًا خلفه حالة من الحزن في الوسط الفني وجمهوره الذي تعلق بأعماله الشعبية المميزة.

