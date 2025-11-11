زراعة الإسماعيلية تواصل جهودها لضبط منظومة صرف الأسمدة

18 حجم الخط

وجَّه الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسماعيلية، ببحث شكوى أحد المزارعين والخاصة بصرف الأسمدة ميدانيًا للتأكد من انتظام عملية الصرف.

زيارة تفتيشية للتحقق من الشكوى

قام وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسماعيلية، بزيارة تفتيشية إلى الجمعية وذلك للتحقق من الشكوى ومتابعة إجراءات الصرف للمستحقين.

جانب من الزيارة، فيتو

مقابلة المواطن صاحب الشكوى

وخلال الزيارة، تم مقابلة المواطن صاحب الشكوى وفحص المستندات المقدمة منه، وتبيّن عدم امتلاكه سند ملكية يثبت حيازته للأرض الزراعية، وهو ما يعني عدم أحقيته في صرف الأسمدة.

صرف الأسمدة للمزارعين المستحقين ولديهم حيازة زراعية

وأكد وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسماعيلية، أن صرف الأسمدة يتم فقط للمزارعين المستحقين فعليًا والمقيدين رسميًا في سجلات الحيازة الزراعية، مؤكدا على أن المديرية لن تتهاون في تطبيق الضوابط المنظمة لصرف الدعم الزراعي؛ حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين.

جانب من الزيارة، فيتو

كما دعا المواطنين إلى الالتزام بتقديم المستندات القانونية المعتمدة عند التقدم للحصول على الأسمدة أو أي دعم زراعي، مؤكدًا أن التعاون مع الجهات المعنية يسهم في تحسين الخدمات الزراعية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، تابعت مديرية الزراعة فحص شكوى أحد المواطنين بشأن صرف الأسمدة بجمعية المحسمة القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

