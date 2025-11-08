زراعة الإسماعيلية تستعد لصرف الأسمدة للموسم الشتوي

18 حجم الخط

عقد الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسماعيلية، اجتماعًا تحضيريًّا بديوان المديرية، بحضور مديري الإدارات الداخلية والخارجية والتعاون الزراعي والإصلاح الزراعي.

مناقشة بدء صرف الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوي

تم مناقشة استعدادات الإدارات والجمعيات الزراعية لبدء عملية صرف الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوي.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

ابرز محاور الاجتماع

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية بالإسماعيلية وأبرز التحديات التي تواجهها، إلى جانب مناقشة آليات تذليل العقبات بما يضمن سرعة صرف المقررات السمادية للمزارعين في المواعيد المحددة، وتحقيق أعلى معدلات الأداء لخدمة القطاع الزراعي بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم تشكيل عدد ست لجان ميدانية للمرور على الجمعيات الزراعية بالإسماعيلية بكافة الإدارات داخل نطاق المحافظة؛ لمتابعة أعمال الصرف الشتوي على أرض الواقع والتأكد من انتظام المنظومة وتوفير الدعم الفني اللازم للعاملين بالجمعيات الزراعية.

جانب من الاجتماع،فيتو

وأكد وكيل وزارة الزراعة خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين اللجان المشكلة وغرفة عمليات المديرية، ورفع درجة الاستعداد الميداني إلى أقصى مستوى، مع سرعة التعامل مع أي معوقات قد تعترض سير العمل، والتأكيد على تعزيز التواصل المستمر مع المزارعين لضمان انتظام عمليات الصرف وتحقيق العدالة في التوزيع.

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن المتابعة المستمرة لسير العمل وتوحيد جهود القطاع الزراعي.

