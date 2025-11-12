شاهد، مران المصري بمعسكر بورفؤاد استعدادا لمواجهة كايزر شيفز بالكونفدرالية

18 حجم الخط

أدي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مرانه مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد ضمن استعدادات الفريق لمباراته أمام نظيره فريق كايزر شيفز بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية والمقرر إقامتها في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.

ودخل الفريق البورسعيدي معسكرا مغلقا ببورفؤاد الجمعة الماضية بعد عودته من الراحة السلبية.

وقرر التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة أربعة أيام بعد التعادل السلبي أمام الأهلي في الثالث من نوفمبر الجاري.

موعد مباراة المصري وكايزر شيفز

ويلتقي فريق المصري ضيفه فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي في السادسة مساء الأحد الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري علي استاد السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.



جدول مباريات المصري بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" عن جدول مباريات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثالثة والعشرين.



الجولة الأولى: ويلتقي خلالها المصري على أرضه مع ضيفه فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.

الجولة الثانية: ويلتقي خلالها المصري خارج أرضه مع مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري.

الجولة الثالثة: ويلتقي خلالها المصري خارج أرضه مع مضيفه فريق الزمالك في الخامس والعشرين من يناير 2026.

الجولة الرابعة: ويلتقي خلالها المصري على أرضه مع ضيفه فريق الزمالك في الاول من فبراير 2026.

الجولة الخامسة: ويلتقي خلالها المصري خارج أرضه مع مضيفه فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي في الثامن من فبراير 2026.

الجولة السادسة: ويلتقي خلالها المصري على أرضه مع ضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي في الخامس عشر من فبراير 2026.

تعديل في موعد مباراة زيسكو الزامبي والمصري بالكونفيدرالية

وأجرت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلًا في موعد مباراة الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين زيسكو يونايتد الزامبي وضيفه فريق المصري لتقام في الثالثة عصر الجمعة الموافق الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري بدلًا من موعدها المحدد سلفُا يوم الأحد الموافق الثلاثين من الشهر ذاته.

