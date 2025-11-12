الأربعاء 12 نوفمبر 2025
تخطي الأهلي والهلال السعودي، بيراميدز في صدارة تصنيف الأندية العربية والأفريقية

بيراميدز
بيراميدز
أصدر موقع الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم، التصنيف الجديد لأندية العالم  خلال الفترة من الأول من نوفمبر لعام ٢٠٢٤ وحتى ٣١ أكتوبر لعام ٢٠٢٥، والذي شهد تقدم نادي بيراميدز ليصبح في صدارة ترتيب الأندية العربية والأفريقية.

 

بيراميدز في صدارة تصنيف الأندية العربية والأفريقية

ونجح بيراميدز في أن يرتقي في التصنيف من المركز ٥٧ إلى المركز ٣٥ على مستوى العالم متفوقا على كافة الأندية العربية والأفريقية، بعد إنجازاته الأخيرة، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، ثم لقب كأس المحيطات الثلاثة ببطولة كأس الإنتركونتيننتال، وبلوغ الدور نصف النهائي من البطولة، ثم الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي.

ووفقا للتصنيف يتصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا قمة الترتيب العالمي ويليه نادي ريال مدريد الإسباني ويأتي تشيلسي الإنجليزي ثالثا ثم إنتر ميلان الإيطالي رابعا وبايرن ميونيخ الألماني في المركز الخامس.

ويتواجد نادي بيراميدز بطل أبطال أفريقيا في المركز ٣٥ للتصنيف العالمي كأول الأندية العربية والأفريقية، ويليه الهلال السعودي في المركز ٣٩، ثم الأهلي السعودي ثالثا في المركز ٥٧، ثم الأهلي المصري رابعا في المركز ٦٦، وخامسا يأتي الترجي التونسي في المركز ٨٩ عالميا.

