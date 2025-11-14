أخبار الفن اليوم: تطورات الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد.. إدوارد يتعرض للنصب.. الكينج يشارك ويجز أغنية جديدة.. موعد عرض فيلم الست.. تأجيل حلقة عبدالله رشدي مع ياسمين الخطيب

18 حجم الخط

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم العديد من الأحداث الفنية والتي من أهمها:

كشفت المؤلف أحمد مراد الموعد النهائي لعرض فيلم الست بطولة الفنان منى زكي، خلال ندوته بمهرجان القاهرة السينمائي الدولى، مشيرًا إلى أن عرضه سيكون بعد شهر.

أعلنت إدارة برنامج “مساء الياسمين” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب عبر قناة الشمس، عن تأجيل حلقتها مساء اليوم، والتي كان من المقرر أن تستضيف خلالها الداعية عبدالله رشدي، وذلك بسبب مباراة مصر وأوزيكستان.

نظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما حلقة نقاشية بعنوان "نظرة متجددة إلى سينما أفلام النوع: رحلة الفيلم من عروض المهرجانات إلى المشاهد العادي"، بمشاركة الكاتب أحمد مراد والمنتجة مفيدة فضيلة.

يشارك الكينج محمد منير مطرب الراب ويجز ديو جديدا تحت مسمى “كلام فرسان”، وطرحت الشركة المنتجة للأغنية برومو ديو غنائي يجمع بين الكينج محمد منير ومطرب الراب ويجز.

نظم مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46 منذ قليل، ندوة خاصة للمصور السينمائي الكبير محمود عبد السميع، ناقش فيها رؤيته الخاصة لفن التصوير ومفهومه عن العمل السينمائي.

أعلن الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن مجلس الهيئة قرر الإبقاء على اسم قناة «نايل تي في» ورفض المقترح المقدم من فريق التطوير داخل القناة بتغيير الشعار إلى شبكة مصر الإخبارية ENN، وذلك بعد التواصل مع عدد من أعضاء المجلس الذين لم يبدوا قبولًا للفكرة.

كشف الفنان إدوارد عن تعرضه لعملية نصب عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، بعد أن تواصل معه شخص ادّعى أنه الفنان الشاب شادي خفاجة وطلب منه مساعدة مالية بحجة مروره بظروف صعبة.

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية في ألمانيا، مشيرة إلى أنها لا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتطمئن الجميع على وضعها الصحي.





يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، اليوم الجمعة، حلقة نقاشية بعنوان "نظرة متجددة إلى سينما أفلام النوع: رحلة الفيلم من عروض المهرجانات إلى المشاهد العادي"، وذلك من الساعة 5:00 وحتى 6:30 مساءً، في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما المُقامة ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

