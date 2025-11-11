أخبار الفن اليوم.. نجوم الغناء الشعبي يودعون إسماعيل الليثي.. رد فعل دينا الشربيني بعد انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم العديد من الأحداث الفنية والتي جاءت كالآتي:..



نجوم الغناء الشعبي يودعون إسماعيل الليثي في جنازة مؤثرة بإمبابة

شُيعت، مساء اليوم، جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي من مسجد ناصر بمنطقة إمبابة بالجيزة، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر الأسرة.

قال الفنان أحمد فهمي: إنه لن يوافق على الظهور كضيف شرف في أي عمل سينمائي، مشيرًا إلى أن موافقته على المشاركة في فيلم "السلم والثعبان 2" كانت فقط من أجل المخرج طارق العريان.



ليلى علوي تهنئ يسرا لحصولها على وسام “فارس جوقة الشرف” من السفارة الفرنسية (فيديو)

حرصت النجمة ليلى علوي على تهنئة الفنانة يسرا على حصولها على وسام “فارس جوقة الشرف - Chevalier de la légion” من السفارة الفرنسية بمصر مساء أمس الأثنين، مؤكدة أن هذا التكريم إنما هو رسالة تقدير لمكانة المرأة المصرية ودورها الكبير في الفن وجميع المجالات.

داخل القلعة تحتفل المطربة هايدي موسى بحفل زفافها على الإعلامي الرياضي محمد غانم، ومن المفتارض أن يحضر الحفل عدد من نجوم الفن.



بعدما ارتبط اسمها بشائعات عدة في الآونة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بوجود علاقة عاطفية تربطها بالفنان كريم محمود عبد العزيز، وبعدما قام الأخير بتبرئتها من خلال بيان نشره على حسابه على انستجرام أكد فيه بأنها لا علاقة لها بانفصاله عن زوجته، حرصت الفنانة دينا الشربيني على عدم التعليق على كل هذه الأمور وقررت الترويج لأحدث أعمالها الدرامية وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور انستجرام.

اضطر القائمون على فيلم شمس الزناتي 2 على توقف التصوير مرة أخرى، ولكن هذه المرة بسبب انشغال بطل العمل محمد إمام بتصوير مسلسله الجديد “الكينج” المقرر أن يخوض به سباق رمضان المقبل.



ومن المقرر أن تستأنف أسرة العمل التصوير بعد انتهاء بطل العمل من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد مسلسل الكينج.

وقال عمرو يوسف خلال لقائه مع “فيتو”: “إللي حمسني للفيلم، إني بحب الجزء الأول منه واللي حمسني أكتر وأكتر إني بشتغل مع مخرج كبير، وأنا بحبه جدا وهو طارق العريان”.

أعلنت إدارة "المهرجان الدولي للفيلم" بمدينة مراكش المغربية عن الاختيار الرسمي للأفلام المشاركة في الدورة الـ 22، والتي ستقام في الفترة من 28 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، حيث بلغ عددها 82 فيلمًا تمثل 31 دولة.



مهرجان القاهرة السينمائي يعلن القائمة النهائية لمسابقة الأفلام القصيرة في دورته الـ46

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن القائمة النهائية لبرنامج مسابقة الأفلام القصيرة، في دورته السادسة والأربعين، والتي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.