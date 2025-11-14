تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامية فجر السعيد

18 حجم الخط

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية في ألمانيا، مشيرة إلى أنها لا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتطمئن الجميع على وضعها الصحي.

وكتبت فجر عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام: “صباح الخير لكل المتابعين من كل مكان، شكرًا لسؤالكم وحرصكم على الاطمئنان عليّ.. الحمد لله، الأمور طيبة، لكن أمس كنت طوال الوقت مخدّرة، لأن العملية كانت صعبة قليلًا، كان عندي مشاكل في الأمعاء، وجود جرثومة، والتهاب وصل للقفص الصدري خلال العملية، قاموا بتسريح بطني ووضعوا لي فاكيوم لسحب الخراج”.

وأضافت: "أنا لا أزال في العزل، ومو مقبولة لي الحركة، وكل شيء ممنوع، وحتى الآن لم يحضر أي دكتور ليشرح لي تفاصيل العملية، رغم أن الساعة في ألمانيا تقترب من التاسعة صباحًا، البارحة قالوا لي بعد السابعة يأتي الدكتور، لكن لم أرى أحدًا حتى الآن، أرسلت له رسالة، فقال لي "الآن أجي" وما زلت أنتظره".

