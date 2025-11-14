الجمعة 14 نوفمبر 2025
إدوارد يكشف تعرضه لعملية نصب باسم الفنان شادي خفاجة

ادورد
ادورد
كشف الفنان إدوارد عن تعرضه لعملية نصب عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، بعد أن تواصل معه شخص ادّعى أنه الفنان الشاب شادي خفاجة وطلب منه مساعدة مالية بحجة مروره بظروف صعبة.

 

وقال إدوارد في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي،  إنه تلقى رسالة من رقم مجهول يزعم أن صاحبها متعشم فيه ولا يجد ما يأكله، مؤكدا أنه تعاطف مع الرسالة وأرسل له مبلغًا ماليًا عبر خدمة التحويل الإلكتروني، قبل أن يفاجأ بحظره مباشرة بعد تحويل الأموال.

وأضاف إدوارد أنه تواصل لاحقًا مع الفنان شادي خفاجة للتأكد، ليتبين أن الأخير لا يعلم شيئًا عن الأمر، ولم يطلب منه أو من أي شخص مساعدة من هذا النوع.

وحذر إدوارد جمهوره من الوقوع في مثل هذه الحيل، مشيرا إلى انتشار عمليات النصب التي تستغل أسماء الفنانين والشخصيات العامة لاستدرار التعاطف، كما أعرب عن استيائه من تزايد هذه الأساليب، قائلًا إننا أصبحنا في زمن يقرف من كثرة محاولات استغلال اسم النجوم.

