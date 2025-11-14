مهرجان القاهرة السينمائي، أحمد مراد يكشف سر تحوله من مصور فوتوغرافيا إلى التأليف

18 حجم الخط

نظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما حلقة نقاشية بعنوان "نظرة متجددة إلى سينما أفلام النوع: رحلة الفيلم من عروض المهرجانات إلى المشاهد العادي"، بمشاركة الكاتب أحمد مراد والمنتجة مفيدة فضيلة.

وتحدث المؤلف أحمد مراد خلال الندوة حول بدايته في مجال الكتابة، وتحوله من مصور فوتوغرافية إلى التأليف، مؤكدًا أن سبب دخوله إلى عالم الفن هو كون والده مصورا

وقال مراد: " بدأت التصوير من وأنا صغير وذلك بفضل والدي، ولكن أنا عندي حالة طمع وحسيت إن التصوير مش كفاية"

وأوضح: "كانت لحظة التحول بالنسبة لى إلى التأليف من داخل مطعم، عندما وجدت نفسي أكتب قصة للأفراد موجودة على منديل."

وروي مراد كيف يبدأ في بناء الرواية بشكل مختلف، بسبب بدايته بالتصوير، فقال: "ببتدي اتخيل الصور والخلفية وكل التفاصيل أولا ثم انقلها على الورق، ومؤخرا بقيت بعيدها تاني كصورة من خلال تحويلها لفيلم."

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًّا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

